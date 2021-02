FLÓRIDA: Surto de Covid-19 em funcionários fecha unidade de saúde

Um surto de Covid-19 fez com que uma unidade de saúde de Flórida Paulista fosse fechada por um período de 10 dias.

Nossa reportagem apurou de forma extraoficial que pelo menos seis profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família II – “Dr. José Carlos Machado”, localizada na Vila Monteiro teriam sido diagnosticados com o vírus.

Apesar da tentativa do Núcleo de Jornalismo do jornal e site Folha Regional na tarde desta quarta-feira (24) em buscar informações oficiais, não houve sucesso, porém, uma nota foi publicada em uma página de rede social do Centro de Saúde assinada pela Secretaria Municipal de Saúde confirmando a situação e informando o fechamento temporário da ESF, o que gerou preocupação e pânico na população da cidade e em especial naqueles atendidos na referida Estratégia de Saúde da Família devido à falta de informações concretas e detalhadas.



Momentos antes da publicação desta reportagem, o secretário de Saúde, Marcelo Rodrigues entrou em contato com a reportagem confirmando todas as informações apuradas ao longo do dia e cedendo maiores detalhes.

Segundo o secretário, a médica; uma enfermeira; uma auxiliar de enfermagem; duas agentes comunitárias de saúde e uma motorista testaram positivo para Covid-19. Todos os profissionais foram afastados da função para cumprir quarentena e apresentam sintomas leves da doença.

Outros quatro funcionários da unidade de saúde também passaram por exames e mesmo sem serem diagnosticados com o vírus, foram afastados por motivo de segurança.



Questionado se os seis profissionais que testaram positivo para Covid-19 haviam sido imunizados, o secretário de saúde informou que cinco deles receberam a primeira e segunda dose da Coronavac e que um deles foi imunizado com a AstraZeneca de Oxford e deve receber a próxima dose nos meses seguintes.

Os pacientes que são atendidos naquela unidade estão sendo redirecionados para o Centro de Saúde.