OSVALDO CRUZ: Prefeita e vice protocolam ofício de intenção de compra de vacinas da Pfizer

Nesta quarta-feira, 24, a prefeita Vera Lúcia Alves, a Vera Morena (PP) e o vice-prefeito Amilton Albertinazzi (Dem) protocolaram em São Paulo na sede da empresa Pfizer ofício onde demonstram interesse na compra de doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19.

A medida foi tomada após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ter autorizado o registro definitivo do imunizante contra o novo coronavírus um dia antes (23).

O ofício está baseado ainda no teor do julgamento também no dia 23 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), autorizando que os estados, Distrito Federal e municípios possam importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial ou desde que aprovadas pela Anvisa (em caráter emergencial ou definitivo – como é o caso da vacina da Pfizer/Biontech).

Assim, a prefeita e o vice-prefeito registraram junto à Pfizer a intenção de compra do imunizante para o Município de Osvaldo Cruz.

Agora a Prefeitura aguarda uma análise por parte da empresa e em sendo viável que seja dado início das tratativas com relação à quantidades de doses disponíveis, valores, transporte/logística, acondicionamento, entre outras.