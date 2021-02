SALMOURÃO: Prefeita reivindica verba de R$ 250 mil para a Saúde

Na última sexta-feira, dia 19, a prefeita interina Sônia Gabau juntamente com vereadores, recebeu na Prefeitura Municipal de Salmourão a visita de Jorge Duran, assessor do Deputado Federal Fausto Pinato.

Na oportunidade a prefeita Sônia Gabau apresentou oficio solicitando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 250 mil para custeio na área da saúde.

De acordo com a prefeita, a liberação desse esse recurso, será destinado a aquisição de medicamentos, material hospitalar, visando a melhoria no atendimento da população de Salmourão no setor de Saúde.