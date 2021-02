Motorista embriagada bate carro contra árvore

A Policia militar de Osvaldo Cruz registrou na madrugada desta quinta-feira (25), um acidente de trânsito com vítima.

O fato aconteceu na Rua Felipe Carmona, onde, segundo a motorista do veículo, um Peugeot com placas de Osvaldo Cruz, a mesma seguia sentido a Avenida Presidente Roosevelt, quando perdeu o controle de direção, vindo colidir contra uma arvore.





Com a colisão, a motorista bateu a cabeça no para-brisas do carro, causando ferimentos, sendo socorrida pela Unidade Resgate até a Santa Casa, onde foi medicada e liberada.

A motorista apresentava sinais notórios de embriaguez, sendo encaminhada ao Plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde foi elaborado B.O de embriaguem ao volante.

O veículo foi recolhido ao pátio de Adamantina por estar com o licenciamento vencido.