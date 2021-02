SALMOURÃO: Prefeita Sônia Gabau participa de reunião no Palácio do Governo do Estado e apresenta prioridades

A prefeita interina de Salmourão Sônia Gabau participou no começo desta semana de importante reunião no Palácio Bandeirantes (Sede do Governo do Estado de São Paulo) com o Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional Rubens Cury, que na oportunidade estava representando o Governador do Estado de São Paulo João Doria e o Secretário de Estado Marco Vinholi.

Na oportunidade a prefeita Sônia apresentou as prioridades do Município de Salmourão através do protocolo de três Ofícios, solicitando recursos no valor de R$ 600 mil para construção de um barracão voltado a geração de emprego e renda; recursos no valor de R$ 300 mil para obras de infraestrutura urbana e R$ 400 mil para compra de uma nova Pá Carregadeira.

Durant a reunião foi dada a palavra para a prefeita Sônia Gabau já que o evento organizado pelo Governo do Estado de São Paulo teve a participação dos prefeitos da nossa região e mais uma vez disse que estava trazendo ao Governo do Estado as prioridades do Município de Salmourão e que todos os pedidos representam a vontade do Poder Executivo e todos os Vereadores da Câmara Municipal.

“Gerar emprego e renda através da construção desse barracão e de extrema importância, ter a possiblidade de implantar asfalto, guias e sarjetas em ruas que ainda não possuem esta benfeitoria vai ser muito importante além do que a possibilidade de aquisição de mais uma Pá Carregadeira vai possibilitar o atendimento de setores importantes, como agricultura, serviços urbanos e apoio na destinação final dos resíduos sólidos (aterro sanitário em valas)”, destacou a prefeita.

Sônia Gabau ainda agradeceu o apoio do Governo do Estado de São Paulo que deu a oportunidade do Município de Salmourão estar apresentando suas prioridades em especial ao Deputado Estadual Mauro Bragato que de forma incansável tem atuado de forma direta na liberação de recursos estaduais.

De acordo com a Prefeita Sônia a possiblidade de firmar parcerias com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Regional será um marco positivo para o Município de Salmourão, já que estes recursos trarão a melhoria da qualidade de vida da comunidade e desenvolvimento do Município. “Nosso objetivo e trabalhar em conjunto e de forma humilde, Prefeitura e Câmara Municipal para fazer o simples mas bem feito”, finalizou a prefeita.