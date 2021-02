Ex-Olodum, cantor gospel Irmão Lázaro é internado em UTI com Covid-19

O cantor gospel e vereador Irmão Lázaro (PL) foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta quinta-feira (25), em um hospital de Feira de Santana, na Bahia. De acordo com a assessoria de imprensa do ex-integrante do grupo Olodum, ele guardava transferência para uma unidade de saúde de Salvador, que não foi possível devido ao agravamento da situação. As informações são do G1.

Na noite desta quinta-feira (25), a equipe do vereador atualizou o estado de saúde dele e informou que ele está intubado, porém o estado de saúde do cantor gospel é estável.

Assim, amigos e familiares do músico, explica a nota publicada, estão “em oração esperando que o quadro melhore”. “Pedimos a todos que continuem em orando”.

‘Transferência poderia ser perigosa’

Mais cedo, também nesta quinta-feira (25), a família de Iramão Lázaro conseguiu uma vaga de leito de UTI em um hospital da capital baiana, porém os médicos da unidade de saúde onde ele está internado, em Feira de Santana, consideraram que a transferência poderia ser perigosa.

“A família chegou a conseguir uma vaga no [Hospital] Aliança, em Salvador, mas devido ao agravamento da situação os médicos aqui em Feira acharam melhor ele ficar, por causa desse translado, podia ser perigoso. Ele está intubado aqui em Feira de Santana”, explicou a assessoria de imprensa do cantor gospel.

Também segundo a equipe do vereador, uma UTI móvel teria sido encaminhada para o hospital em que Irmão Lázaro está internado.

Sintomas

O cantor gospel começou a apresentar sintomas de Covid-19 há dez dias, mas o resultado positivo para a doença saiu no fim de semana. Na última segunda-feira (22), o músico foi internado em um leito clínico do hospital. Já na manhã desta quinta-feira (25), Irmão Lázaro teve piora no estado de saúde e precisou ser intubado.

Carreira

Em 2020, o vereador foi eleito com 4.273 votos. Irmão Lázaro já atuou como deputado federal entre 2015 e 2018, ano em que concorreu a uma vaga no Senado Federal, mas não ganhou.

Músico aclamado pelo público, Irmão Lázaro integrou o grupo Olodum nos anos 90, mas decidiu seguir carreira como cantor gospel depois de ter se convertido à religião evangélica. Um dos grandes sucessos na voz dele é a música “Eu sou de Jesus”, gravada em 2008.