FLÓRIDA: Prefeitura faz entrega de hortifrúti para famílias de baixa renda

A Prefeitura de Flórida Paulista realizou na semana passada entrega de hortifrúti para famílias de baixa renda do município.

A ação contou com a parceria entre as Secretarias Municipais de Agricultura, Meio Ambiente e Promoção Social, juntamente com produtores rurais do município.

Na oportunidade foram entregues 1.900kg de kortifrúti composto por: alface, batata doce, banana, laranja, mamão, mandioca, maracujá e milho verde).

Além das famílias de baixa renda, foram beneficiadas a Santa Casa de Misericórdia e a Sociedade São Vicente de Paulo.

De acordo com o secretário de agricultura, Cléber Oliveira, a ação busca o fortalecimento da agricultura local, e melhoria da alimentação saudável de crianças, idosos e pacientes.