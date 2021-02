LUCÉLIA: Corte de árvores para ampliar estacionamento gera indignação e revolta

Nesta quinta-feira (25) vários moradores de Lucélia assistiram estarrecidos e com muito pesar a supressão total de várias árvores que estavam plantadas no jardim e entorno do prédio da igreja matriz Sagrada Família de Lucélia.

O fato gerou grande indignação e revolta entre pessoas que presenciaram o fato e alguns cidadãos inclusive entraram em contato com o órgão de fiscalização municipal responsável pela autorização das podas/supressões totais naquele local e foram informados de que toda a ação está amparada pela legislação local.

Apesar de todo o amparo legal no corte das árvores, as cenas que foram e podem ser observadas por aqueles que passam pelo local entristeceram profundamente os leitores que entraram em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional para relatar o ocorrido, entre eles a advogada Dra. Mayla Furlaneti Oliveira e Izabel Cristina Martins.

A maior revolta das duas cidadãs luceliense, é que as árvores que por tantos anos forneceram sua sombra, oxigênio e tantos benefícios, além de sua beleza ímpar, estão sendo brutalmente suprimidas para dar lugar a uma obra de ampliação ao estacionamento ali existente, o que poderia ser resolvido com outras medidas.

Em conversa com a nossa reportagem, Izabel Cristina Martins, que há mais de 25 anos trabalha nas imediações, afirmou estar muito triste diante da situação vivenciada, e que até à tarde de hoje, um “lindo pé de Ipê” foi poupado momentaneamente porque a mesma manifestou-se contrária e permaneceu no local visando impedir a sua supressão.

“É revoltante que o ser humano, e principalmente vindo a ação de seres-humanos ligados a uma instituição religiosa, privilegiem sempre o próprio bem-estar e comodidade em detrimento da manutenção e preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, valorizando as espécies de árvores já constituídas e plenamente saudáveis”, desabafou.

OUTRO LADO

Nossa reportagem falou com o padre Adriano Andrade.

Ele justificou o corte das árvores e informou que a medida está amparada legalmente junto aos órgãos competentes.

O sacerdote também disse que novas mudas serão plantadas no local e ainda que as árvores suprimidas serão substituídas com o plantio em outro local da cidade que será determinado pelo setor competente da prefeitura.

No local será ampliado o estacionamento e também realizadas obras de reforma e modernização da praça da Matriz.