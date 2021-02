Municípios do DRS de Marília regridem e toda Nova Alta Paulista é rebaixada para a fase vermelha do Plano São Paulo

O governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (26), mais uma atualização do programa de flexibilização da quarentena decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Os 44 municípios do Oeste Paulista vinculados ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de Presidente Prudente continuam na fase vermelha, enquanto os 12 municípios da Nova Alta Paulista vinculados ao DRS de Marília regrediram da etapa laranja para a vermelha do Plano São Paulo.

Sendo assim, todas as 56 cidades do Oeste Paulista ficam na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, na qual somente os serviços considerados essenciais têm permissão para funcionar e o comércio não pode abrir.

“Eu não preciso discorrer sobre a gravidade do momento porque todos sabem disso. Os veículos de comunicação e as pessoas sérias deste país sabem que, infelizmente, estamos vivendo um período de agravamento nessa segunda onda da pandemia. Dados essa circunstância e o aumento da ocupação de leitos primários e, especialmente, de UTI no Estado de São Paulo, seis regiões regrediram de fase: Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba e Registro, foram da fase amarela para a fase laranja; Marília e Ribeirão Preto foram da fase laranja para a fase vermelha. Somente a região de Piracicaba apresentou melhora, progredindo para a fase amarela. O restante do Estado permaneceu estável”, anunciou o governador João Doria Junior (PSDB) em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Na fase vermelha, têm permissão para funcionar apenas as atividades consideradas essenciais. Os serviços classificados como não essenciais, entre os quais está incluído o comércio, não podem abrir as portas.

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen da Silva, lembrou que a pandemia do novo coronavírus está completando um ano.

“Eu sei que não tem sido fácil, mas nós precisamos pedir a colaboração da população, mais resiliência, porque é um mês que vai ser muito difícil para todos nós. Nós já estamos exaustos, com muitos desafios na economia, a vacina chegando, a esperança chegando, mas ainda com uma pandemia crescendo e numa velocidade que nós ainda não tínhamos visto”, afirmou.

“Os indicadores comprovam o agravamento da pandemia no Estado de São Paulo. Nós alcançamos uma ocupação média de leitos acima de 70% e uma piora grande em algumas regiões específicas. Vemos a região de Marília, região de Ribeirão Preto, chegando a uma taxa de ocupação de leitos de cerca de 80% em ambos os casos, e ambas as regiões estão passando para a fase vermelha do Plano São Paulo”, explicou Patrícia.

“A gente teve, ao longo desses últimos dias, uma expansão no interior, tendo mais regiões impactadas e também o avanço da pandemia na Grande São Paulo”, disse o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi.

O governo de São Paulo determinou a restrição de circulação das 23h às 5h em todo o Estado. A regra entra em vigor a partir desta sexta-feira (26) e valerá até o dia 14 de março.

Anunciada na última quarta (24), a medida é complementar ao plano de flexibilização econômica e ocorre após o Estado registrar o maior número de pacientes com Covid-19 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) desde o início da pandemia.

Abrangência

Ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente pertencem as seguintes cidades:

Alfredo Marcondes

Álvares Machado

Anhumas

Caiabu

Caiuá

Dracena

Emilianópolis

Estrela do Norte

Euclides da Cunha Paulista

Flora Rica

Iepê

Indiana

Irapuru

João Ramalho

Junqueirópolis

Marabá Paulista

Martinópolis

Mirante do Paranapanema

Monte Castelo

Nantes

Narandiba

Nova Guataporanga

Ouro Verde

Panorama

Paulicéia

Piquerobi

Pirapozinho

Presidente Bernardes

Presidente Epitácio

Presidente Prudente

Presidente Venceslau

Rancharia

Regente Feijó

Ribeirão dos Índios

Rosana

Sandovalina

Santa Mercedes

Santo Anastácio

Santo Expedito

São João do Pau D’alho

Taciba

Tarabai

Teodoro Sampaio

Tupi Paulista

Já as cidades do Oeste Paulista que pertencem ao DRS de Marília são:

Adamantina

Flórida Paulista

Inúbia Paulista

Lucélia

Mariápolis

Osvaldo Cruz

Pacaembu

Parapuã

Pracinha

Rinópolis

Sagres

Salmourão

Quando começaram as atualizações do Plano São Paulo, em 27 de maio de 2020, os 44 municípios do Oeste Paulista vinculados ao DRS de Presidente Prudente estavam classificados na fase amarela. Depois, em 10 de junho, regrediram para a fase vermelha, na qual permaneceram até 10 de julho, quando subiram para a etapa laranja. Esta região continuou estagnada, sem evolução ou decréscimo, na fase laranja, até conseguir passar para a etapa amarela no dia 4 de setembro. Em 22 de dezembro, o DRS de Presidente Prudente recuou para a fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo. No dia 8 de janeiro de 2021, na primeira atualização do Plano São Paulo neste ano, o DRS de Presidente Prudente evoluiu para a fase laranja, etapa em que foi mantido em 15 de janeiro. No entanto, no dia 22 de janeiro, houve o regresso para a fase vermelha. A mesma região teve evoluções em duas semanas consecutivas: em 29 de janeiro, foi para a fase laranja, enquanto em 5 de fevereiro subiu para a etapa amarela. Na última sexta-feira (19), houve o regresso para a etapa vermelha, que foi mantida nesta sexta-feira (26).

Já os 12 municípios do Oeste Paulista atrelados ao DRS de Marília começaram, em 27 de maio do ano passado, na fase laranja. Em 19 de junho, decaíram para a fase vermelha. Em 10 de julho, subiram para a fase laranja, na qual ficaram até a atualização feita em 7 de agosto, quando evoluíram pela primeira vez para a etapa amarela. No dia 21 de agosto, voltaram a regredir para a fase laranja, na qual permaneceram até o dia 4 de setembro, quando retornaram para a etapa amarela. Na atualização do Plano São Paulo feita em 22 de dezembro, o governo do Estado manteve o DRS de Marília na fase amarela. No dia 8 de janeiro, houve o recuo para a etapa laranja e, uma semana depois, mais um regresso, para a fase vermelha, que foi mantida no dia 22 de janeiro e uma semana depois. No dia 5 de fevereiro, houve o avanço para a fase laranja, que foi mantida na última sexta-feira (19). Nesta sexta-feira (26), a região caiu para a fase vermelha.