Prefeito quer Junqueirópolis no primeiro grupo de municípios para a compra de vacinas contra a Covid-19

O prefeito Osmar Pinatto está em São Paulo – Capital, participando de audiências agendadas nas secretarias de estado pelo deputado estadual Mauro Bragato (PSDB), para apresentação de projetos e captação de recursos para o município.

Nesta tarde o prefeito de Junqueirópolis comunicou a sua equipe de diretores, que pretende apresentar um pedido através dos órgãos competentes para que o município esteja no primeiro grupo de prefeituras com intenção de compra de vacinas contra a Covid-19.

Pinatto disse que se posiciona em favor da população, ao saber da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizando estados e municípios a comprarem as doses de vacinas, caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização, ou caso as doses previstas no documento sejam insuficientes.

‘’Isso acontecendo, o nosso interesse é de comprar as vacinas necessárias para imunizar a todos os Junqueiropolenses de acordo com as determinações dos órgãos de saúde.’’ Finalizou.