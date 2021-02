Dois homens e uma mulher são presos pela Polícia Rodoviária com 20 mil produtos do Paraguai

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã deste sábado (27) uma carga de mercadorias oriundas do Paraguai sem notas fiscais que eram transportadas em dois carros, ambos com placas de Belo Horizonte (MG), que foram abordados pela fiscalização no km 625 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Irapuru.

Durante a vistoria nos veículos, os policiais encontraram os itens, que incluíam 20 mil produtos de pesca e ainda 500 cosméticos, sem a documentação fiscal.

Os veículos e a carga apreendidos foram levados à Delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente.

As três pessoas que ocupavam os carros, sendo dois homens de 31 e 39 anos e uma mulher de 55 anos, irão responder em liberdade pelo crime de descaminho, segundo a polícia.