OSVALDO CRUZ: Prefeitura suspende aulas presenciais ‘após contágio de pessoas ligadas à comunidade escolar’

A Prefeitura de Osvaldo Cruz decidiu que vai decretar o fechamento de todas as escolas de Osvaldo Cruz, sejam elas públicas ou privadas, a partir desta segunda-feira (1º). A decisão é uma medida preventiva à contaminação da Covid-19.

Assim, conforme salientou a prefeita Vera Lúcia Alves (PP), as aulas presenciais nas escolas de Osvaldo Cruz estão suspensas por tempo indeterminado, a fim de evitar risco de contaminação para servidores da educação, pais, alunos e outros que tenham relação com as escolas.

A medida foi tomada após reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, e baseada em informações sobre contágio de pessoas ligadas à comunidade escolar e ao iminente aumento de casos em todo o país.

Outro aspecto levado em consideração é a reclassificação da região para a fase vermelha do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia.

Assim que possível os pais e alunos que optaram pelas aulas presenciais deverão ser informados sobre eventuais retomadas de atividades nas escolas, em geral.