FLÓRIDA: Município inicia vacinação de idosos entre 80 e 84 anos contra Covid-19

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Saúde começou nesta segunda-feira, 1º de março a vacinação de idosos entre 80 e 84 anos.

A Secretaria de Saúde informou que recebeu 180 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca foram destinadas aos idosos que estão na faixa etária.

A vacinação ocorre em todas as unidades básicas de saúde, exceto, ESF II da Vila Monteiro, que segue fechada após surto de casos de Covid-19 em profissionais da saúde.

Para terça-feira (2), seguindo o cronograma de imunização, começa a vacinação em idosos entre 77 e 79 anos. Ao todo foram destinadas 60 doses da CoronaVac para esta faixa etária.

Em Flórida Paulista, a vacinação contra o coronavírus começou no dia 22 de janeiro. Os primeiros a serem vacinados foram os profissionais de saúde, com prioridade para os que trabalham diretamente no atendimento de pacientes com Covid-19.

Vacinômetro

Conforme o Programa de Imunização do Governo do Estado, em Flórida Paulista 630 doses (5,19% da população) já foram aplicadas, sendo 503 pessoas receberam a primeira dose e outras 127 pessoas receberam a segunda dose.