Novotec Expresso abre mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissional

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Secretaria de Educação, abriu 8.355 vagas para 21 cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso, com apoio das ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. No total, 15 regiões do estado de São Paulo serão contempladas com a modalidade. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 9 de março pelo site www.novotec.sp.gov.br . As aulas têm previsão de início em 22 de março.

O Novotec Expresso é uma das modalidades do Novotec, que disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 anos, com duração de 120 horas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior. Seguindo os protocolos sanitários, no primeiro semestre de 2021, a modalidade será semipresencial e terá aulas remotas na plataforma Microsoft Teams, além de encontros presenciais na unidade de ensino escolhida durante a inscrição.

São 21 cursos desenvolvidos para atender as demandas atuais do mercado de trabalho e os interesses dos jovens:

Ajudante de Logística

Design de Moda

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais

Auxiliar de Vendas

Design de Plataformas Digitais e Experiência do Usuário

Montagem e Manutenção de Microcomputadores

Computação em Nuvem

Edição de Vídeo para Youtube

Programação Básica para Android

Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho

Excel Aplicado à Área Administrativa

Programação de Sistemas Embarcados (Arduíno)

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Gestão de Pequenos Negócios

Rotinas de Recursos Humanos

Desenho no AutoCAD

Introdução a Banco de Dados

Segurança Cibernética Fundamental

Introdução ao Desenvolvimento em Java

Jogos Digitais

Técnicas de Atendimento

Como se inscrever

O Novotec Expresso não possui processo seletivo. Jovens entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo estão aptos a se candidatar para uma vaga. É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos do que vagas. O programa tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas e há prioridade aos estudantes matriculados no Ensino Médio da rede estadual e das ETECs.

Sobre o Novotec

O Novotec é um programa do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia em parceria com a Secretaria de Educação, que oferece cursos de habilitação técnica e de qualificação profissional, alinhado com as demandas do mercado de trabalho, aos jovens paulistas.

O Centro Paula Souza é hoje a principal instituição que ministra os cursos e certifica os estudantes. O objetivo é expandir o acesso à Educação Profissional e Técnica (EPT) para os estudantes do Ensino Médio, com cursos gratuitos e com a integração da EPT com o Ensino Médio, possibilitando novas opções de futuro para os jovens e facilitando a inserção no mercado de trabalho e geração de renda.