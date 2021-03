Polícia Civil prende 9 suspeitos de integrar quadrilha que aplica golpe do bilhete premiado

Com os indícios levantados pela investigação, a Polícia Civil descobriu uma associação criminosa que aplicava os golpes em pelo menos oito cidades do interior de SP.

Só em Assis, foram 13 crimes cometidos pela quadrilha. Com as investigações foram esclarecidos outros 15 casos do golpe aplicados em Cândido Mota, Araçatuba, Bauru, Marília, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e São José do Rio Preto.