SP vai entregar mais 21 milhões de doses da vacina do Butantan, 17% acima do previsto

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (1º) o aumento da entrega das doses da vacina Coronavac. Serão 21 milhões de doses destinadas ao Ministério da Saúde ainda em março, número 17% maior do que o previsto para este mês. O Instituto Butantan dobrou a capacidade de produção da sua fábrica, que agora funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia.

“Na próxima quinta-feira (4), vamos receber mais 8 mil litros de insumos da vacina vindos da China, do laboratório Sinovac. Isso representa a produção de mais 14 milhões de doses da vacina. Sobre o programa de vacinação, na quarta-feira (3), vamos entregar mais 900 mil doses da vacina pronta e envasada para o Ministério da Saúde para prosseguir a vacinação dos brasileiros”, afirmou Doria.

Até o final de abril o Governo de SP entregará 46 milhões de doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde. Até 30 de agosto, outros 54 milhões de doses da vacina serão enviadas ao Governo Federal. As 100 milhões de doses eram esperadas até 30 de setembro, mas com a intensificação da produção, foi possível antecipar em 30 dias.