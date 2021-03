Caminhão invade canteiro central da pista na SP-294

Um caminhão Mercedes Benz / 1513 com placas de Tupã, invadiu o canteiro central da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Parapuã no início da noite desta terça-feira (2) causando um acidente.

O condutor seguia no sentido Iacri / Parapuã, quando por motivos ainda desconhecidos, ao alcançar as imediações do trevo acabou invadindo o canteiro.

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos, mas recebeu o atendimento da Unidade de Resgate da concessionária que administra a rodovia.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina atende a ocorrência.