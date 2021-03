Diagnosticado com Covid-19, ex-prefeito de Dracena é transferido em avião para hospital em Botucatu

Kozan ainda pediu orações da população para todos os dracenenses e também para o seu antecessor no cargo, o ex-prefeito Juliano Brito Bertolini.

Em entrevista no dia 17 de fevereiro, o prefeito André Kozan Lemos afirmou que a cidade de Dracena entrou em colapso em decorrência do agravamento da pandemia da Covid-19.

Um decreto municipal foi elaborado com novas restrições impostas para tentar controlar a situação da pandemia no município, inclusive com a adoção de toque de recolher e lockdown aos fins de semana.