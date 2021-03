DRACENA: Com mais três mortes, total de óbitos provocados pelo novo coronavírus sobe para 76

A Prefeitura de Dracena comunicou na tarde desta terça-feira (2) mais três mortes provocadas pelo novo coronavírus. Com os registros, número de óbitos causados pela doença chegou aos 76.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o 74º óbito registrado na cidade é de uma mulher, de 86 anos, que estava internada no Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente, do dia 21 a 26 de fevereiro, quando faleceu.

Um homem, de 43 anos, foi a 75ª morte confirmada da Covid-19 em Dracena, conforme a vigilância. O paciente estava internado na Santa Casa de Misericórdia local do dia 23 de fevereiro ao dia 1º de março, quando morreu.

Ainda conforme informações da Prefeitura, a 76ª vítima fatal do coronavírus no município foi um mulher, de 79 anos, que estava internada na Santa Casa local do dia 1º de fevereiro ao dia 1º de março, quando faleceu.