DRACENA: Prefeitura confirma morte de gestante de 23 anos por Covid-19; recém-nascido não resiste e também morre

A Prefeitura de Dracena confirmou nesta terça-feira (2) a morte de uma gestante, de 23 anos, por Covid-19. Este foi o 77º óbito pela doença registrado na cidade.

De acordo com o Poder Executivo, a jovem deu entrada na Santa Casa do município no último sábado (27), onde foi submetida a uma cesariana. No domingo (28), ela morreu com suspeita do novo coronavírus.

O diagnóstico com a confirmação da doença saiu nesta terça-feira.

Ainda conforme a Prefeitura, o recém-nascido foi transferido para um hospital em Presidente Prudente, porém não resistiu.

Boletim

Dracena registrou 51 novos casos positivos de Covid-19 nesta terça-feira e as confirmações chegaram a 3.320.

O município possui 42 notificações suspeitas da doença e 2.491 pacientes que já foram curados.