Hospital Regional do Câncer de Prudente adquire microscópio cirúrgico para procedimentos complexos

O HRCPP (Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente) adquiriu um microscópio cirúrgico para a realização de procedimentos complexos na instituição. A aquisição do aparelho foi proporcionada por meio de uma emenda de R$ 660.426,60 destinada pelo senador Major Olímpio (PSL) para o HRCPP e intermediada pelo vereador prudentino William César Leite (MDB).

O recurso contempla também a aquisição de outros equipamentos: um aspirador ultrassônico, um esfigmomanômetro de pedestal, três aspiradores de vapores e seis aquecedores de fluídos.

O microscópio cirúrgico chegou no HRCPP no dia 9 de fevereiro e, após a instalação do equipamento, em 18 de fevereiro, foi realizada a primeira cirurgia no dia 24 do mesmo mês. Segundo Rodrigo Ferrari, neurocirurgião do HRCPP, tratou-se de uma neurocirurgia em uma paciente de 72 anos de idade com uma lesão no lobo temporal.

“O aparelho conquistado pelo HRCPP é ferramenta fundamental para conseguirmos operar os mais diversos tumores cerebrais. É uma conquista única para o HRCPP e que permitirá a abordagem dessas patologias dentro do nosso hospital”, afirmou o médico.

O HRCPP é uma instituição filantrópica, que oferece atendimento gratuito para os pacientes. “A estrutura da instituição foi projetada para oferecer uma medicina humanizada, unindo tecnologia e conhecimento e, assim, oferecer atendimento individualizado para cada paciente”, esclarece a instituição. “Portanto, agradecemos o senador Major Olímpio e ao vereador William Leite pelo apoio à entidade e reforçamos a necessidade da contribuição da comunidade e de autoridades municipais, estaduais e federais para oferecer o melhor tratamento aos nossos pacientes”, completou.

EQUIPE

A equipe que participou do primeiro procedimento utilizando o microscópio cirúrgico foi: Rodrigo Ferrari (neurocirurgião), William Zocolaro (anestesista), Leia Silvana Sichieri (coordenadora do Centro Cirúrgico); Camila Martins e Sirlene Souza (técnicas de enfermagem); Patrícia Storto (gerente de engenharia clínica e de projetos); Lorenna Reyes e Georgea Carneiro (médicas residentes em neurocirurgia).

SOBRE O EQUIPAMENTO

O microscópio cirúrgico M525 F20 da Leica pode ser utilizado para as áreas de otorrinolaringologia, neurocirurgia e cirurgia de coluna. O aparelho combina excelente qualidade ótica com grande capacidade de manobra. As imagens vívidas e nítidas e a grande profundidade de campo permitem que o cirurgião veja detalhes com precisão.

O desenho compacto e de fácil manuseio permite que os movimentos sejam suaves e precisos com o objetivo de melhorar a comodidade do cirurgião e o cuidado do paciente. A lente MultiFoc motorizada oferece uma distância de trabalho de 207 mm a 470 mm, que torna o microscópio um equipamento ideal para diversos tipos de procedimentos cirúrgicos.