Junqueirópolis integrará consórcio de prefeituras para compra de vacina contra a Covid-19

O prefeito de Junqueirópolis Osmar Pinatto participou nesta segunda- feira(1º), juntamente com os diretores municipais Anidelci Picinini, Rinaldo e Gustavo Junqueira da vídeo conferência(online), com presidente da FNP(Frente Nacional de Prefeitos o ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette (PSB), e aproximadamente outros mil prefeitos com interesse de integrar o consórcio de prefeituras municipais para a negociação e compra independente de vacinas contra a Covid-19.

A frente realizou a reunião com as administrações municipais para apresentar o projeto do consórcio e orientar juridicamente sobre a proposta, no caso de falha no programa de imunização por parte do governo.

O prefeito de Junqueirópolis disse; ‘’o consórcio trás a proposta de uma entidade jurídica, com possibilidade de fazer a negociação junto a laboratórios que tenham vacinas contra a Covid-19 com eficácia comprovada, por isso enviamos o pedido de adesão ao consórcio demonstrando o interesse de nosso município na aquisição das vacinas necessárias para atender a nossa população’’.