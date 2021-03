Decisão da Justiça determina que Tupã siga integralmente fase vermelha do Plano SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acatou, nesta terça-feira (2), o pedido do Ministério Público para que Tupã (SP) siga integralmente as restrições estabelecidas pelo Plano São Paulo.

A liminar foi expedida contra uma lei municipal que autorizava a reabertura do comércio não essencial e flexibilizava algumas determinações do governo do estado no município.

Tupã faz parte do Departamento Regional de Saúde de Marília, que foi rebaixado para a fase vermelha, devido ao aumento no número de casos de Covid-19 na região.

Nesta quarta-feira (3), o governo estadual rebaixou todo o estado de São Paulo para essa fase mais restritiva. A medida é válida até o dia 19 de março e passa a valer a partir da 0h deste sábado (6).

A prefeitura de Tupã tem o prazo de 24 horas para cumprir a decisão sob pena de multa diária. Após a divulgação da decisão, o prefeito Caio Aoqui fez uma coletiva de imprensa e informou que a cidade irá seguir a decisão a partir desta quinta-feira (4).