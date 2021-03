Fase Vermelha não vai restringir futebol em São Paulo

O futebol paulista não vai ser interrompido após o governo estadual ter anunciado hoje (3) que colocará todo o estado na Fase 1-Vermelha do Plano São Paulo, a partir de sábado (6).

Segundo o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, as competições esportivas poderão continuar ocorrendo, mas sem a presença de público, o que já acontece desde o ano passado.

“Até este momento, [o futebol em São Paulo] vai seguir o mesmo modelo cumprido na Europa, onde vários países decretaram lockdown e mantiveram o futebol e atividade esportiva sem plateia. Até agora, a decisão que temos é de manter as atividades da mesma forma que na Europa, até porque a população precisa de algum entretenimento nesse momento muito duro [da pandemia]”, disse José Medina, que integra o Centro de Contingência do Coronavírus em SP.

O governo de São Paulo anunciou hoje (3) que vai colocar todo o estado na Fase 1-Vermelha do Plano São Paulo, em que só os serviços considerados essenciais nas áreas de logística, segurança, abastecimento e saúde podem funcionar, além de estabelecimentos religiosos. A medida entra em vigor no sábado (6) e vai até 19 de março. As aulas também vão poder continuar ocorrendo, com limite de presença dos alunos.

No domingo (7), já com a Fase Vermelha em vigor, a capital paulista recebe a final da Copa do Brasil: Palmeiras x Grêmio. O jogo será às 18h. Também estão previstas partidas do Campeonato Paulista.