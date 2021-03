FLÓRIDA: Prefeito Fróio reivindica recursos à deputado em viagem à Brasília

Na terça-feira (23), o prefeito Wilson Fróio Júnior, em viagem à Brasília, esteve visitando diversos deputado federais e órgãos do Governo Federal em busca de recursos para obras e benefícios da população floridense.

O prefeito Fróio foi recebido pelo deputado federal Capitão Augusto e sua assessora Daniele Alonso, onde protocolou pedido de liberação de uma verba no valor de R$ 300 mil para obras de infraestrutura urbana (recape e asfalto), e também foi solicitado uma verba no valor de R$ 200 mil para custeio no setor de Saúde do município.

Fróio agradeceu ao deputado Capitão Augusto e sua assessora Daniele Alonso pela atenção, ressaltando que são pedidos apresentados que irão atender setores de maior necessidade do município.