MARIÁPOLIS: Governo do Estado autoriza verba de quase R$ 42 mil para a área de assistência social

O Governo de São Paulo fez o repasse de R$ 202 milhões do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) para os FMAS (Fundos Municipais de Assistência Social) dos 645 municípios do Estado.

O governador João Doria e a secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, oficializaram a transferência deste recurso em cerimônia virtual realizada no dia 2 deste mês, no Palácio dos Bandeirantes.

A presidente do fundo social e primeira-dama do Estado, Bia Doria, e o secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, também participaram da cerimônia virtual com representantes das cidades.

A partir do repasse do FEAS, os municípios devem aplicar os recursos nos programas e serviços da rede de proteção socioassistencial de acolhimento a crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social, sendo necessário que comprovem a criação e o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e do Plano Municipal de Assistência Social.

Conforme com a distribuição de verbas que varia de acordo por cidade/número de habitantes, o município de Mariápolis deve receber o valor total de R$ 41.999,60 para a área de assistência social durante este ano de 2021.

O prefeito de Mariápolis Ricardo Watanabe acompanhou o anúncio da verba através de videoconferência, conforme protocolo do Governo do Estado.