FLÓRIDA: Servidora tem caso positivo de Covid-19 e Paço Municipal é fechado

Uma servidora da Prefeitura de Flórida Paulista apresentou caso positivo para Covid-19 e o Paço Municipal estará fechado para atendimento ao público a partir desta quarta-feira, dia 3, até a próxima segunda-feira, dia 8. A funcionária foi afastada de suas atividades e está em isolamento domiciliar, apresentando sintomas leves.

De acordo com o comunicado da Prefeitura de Flórida Paulista, o local passará por higienização e sanitização do prédio.

Ainda segundo o comunicado da Prefeitura, apesar de seguir diariamente todas as precauções, foi necessário o fechamento do prédio, tendo em vista o fluxo de funcionários no local. Durante o período os servidores irão trabalhar na modalidade de home office.

Os demais funcionários do Paço Municipal ficam em observação, caso alguém apresente sintomas é recomendado procurar as unidades básicas de saúde e fazer o exame.

Segundo o último boletim epidemiológico, Flórida Paulista possui 317 casos positivos de coronavírus, sendo que 305 estão recuperados, 37 aguardam resultados, uma pessoa internada e quatro óbitos.