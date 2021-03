SALMOURÃO: Sônia Gabau solicita recursos ao Senador Major Olimpio

A prefeita interina Sônia Gabau esteve na Câmara de Vereadores no município de Presidente Alves onde o senador Major Olímpio estava visitando a referida cidade. E mais uma vez trabalhando em favor da população de Salmourão apresentou ao senador dois ofícios, solicitando uma verba no valor R$ 300 mil para custeio na área da saúde e outra verba no valor de R$ 400 mil para construção de uma concha acústica com palco para realização de atividades culturais e shows.

A prefeita ressaltou que referidos recursos são de extrema importância já que na área da saúde (custeio) serão destinados para a aquisição de medicamentos e pagamento de médicos que estão atendendo a população de Salmourão, principalmente num momento tão difícil onde a saúde pública deve ser priorizada.

“E a construção de uma concha acústica com palco, para que o município tenha uma estrutura própria para realização de eventos artísticos e shows evitando gastos com a locação de palco; uma iniciativa que possibilitará a realização de inúmeros eventos visando o lazer e integração da comunidade, além de possibilitar a visita de pessoas de outras cidades reforçando um Projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que é tornar Salmourão um município de interesse turístico”, apontou.

O senador Major Olímpio falou que irá priorizar os pedidos apresentados e estará trabalhando de forma séria visando a liberação dos recursos, o que beneficiará toda a população de Salmourão.