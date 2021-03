DRACENA: Estado confirma a instalação de 20 novos leitos para tratamento de pacientes de Covid-19 na Santa Casa

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou na tarde de quarta-feira (3) que vai instalar 40 novos leitos para tratamento de pacientes de Covid-19 em hospitais da região de Presidente Prudente. Serão 20 novos leitos no Hospital Regional de Presidente Prudente e outros 20 na Santa Casa de Dracena.

Conforme o Estado, a divisão de leitos será igual nas duas unidades de saúde, sendo dez para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid e dez de enfermaria.

“A Secretaria de Estado da Saúde confirma que, visando salvar vidas e garantir atendimento a todos os cidadãos, irá ampliar a capacidade do Hospital Regional de Presidente Prudente com 20 novos leitos, sendo 10 de UTI Covid e 10 de enfermaria, e mais 20 leitos na Santa Casa de Dracena, com a mesma divisão. A previsão é que os 40 novos leitos sejam instalados neste mês”, explicou a secretaria.

Em todo o Estado, serão instalados 500 novos leitos. A finalidade é garantir atendimento aos pacientes graves e fortalecer a rede em regiões que apresentam elevação das taxas de ocupação.

“Os leitos serão ativados gradualmente a partir do dia 8 de março para reforçar o sistema público de saúde no estado. Lembrando, vamos enfrentar nas duas próximas semanas as duas piores semanas da pandemia no Brasil desde março do ano passado”, explicou o governador João Doria (PSDB).

Conforme o Estado, a expansão é fruto do mapeamento e análise técnica das capacidades estruturais de cada hospital, aliado ao monitoramento do cenário da Covid-19 no território, visando salvar vidas e assegurar atendimento igualitário à população.

“Estamos monitorando diariamente a situação nas regiões e em todo o Estado para reforçar a rede hospitalar para enfrentar o recrudescimento da pandemia. Para fortalecer o SUS paulista decidimos ampliar os leitos para continuar garantindo assistência a todos que precisarem”, afirmou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.