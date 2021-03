Polícia Civil recupera quatro motocicletas que haviam sido furtadas

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG; Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), nesta quarta-feira (3), desenvolveu ação policial que resultou na recuperação de quatro motocicletas que haviam sido furtadas em Dracena. As motocicletas foram recuperadas na cidade de Brasilândia/MS, ação contou com o apoio de agentes da Delegacia de Polícia de Brasilândia.





A ação foi decorrente de trabalho realizado por agentes, das Unidades Especializadas – DIG/DISE, que vinham investigando uma sequência de furtos de motocicletas ocorridos, nos últimos meses, em Dracena. Usando métodos e técnicas de inteligência, bem como auxilio de troca de informação com a Policia Civil do Mato Grosso do Sul, os policiais civis obtiveram êxito em recupera as quatro motocicletas, os veículos foram localizados na área do município de Brasilândia/MS.





As motocicletas foram apreendidas, serão periciadas e, posteriormente, restituídas aos legítimos proprietários. A Polícia Civil seguirá investigando visando a identificação dos possíveis autores dos furtos e dos prováveis receptadores.