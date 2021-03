Com covid-19, Major Olimpio é intubado em UTI

Procurada, a assessoria do senador não soube informar qual seu estado de saúde no momento, mas confirmou que há alguns dias ele procurou o hospital como forma de precaução e que seu estado até então era estável.

Essa semana o parlamentar participou de uma sessão do Senado remotamente quando já estava hospitalizado. Na tarde desta quinta-feira (4), o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cancelou as sessões presenciais da próxima semana.

Nos últimos dias, outros dois senadores também tiveram resultado positivo para a doença, Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Lasier Martins (Podemos-RS).

Levantamento feito pelo Congresso em Foco mostra que até o dia 11 de fevereiro, Câmara e Senado tinham registrado ao menos 35 casos de covid-19 entre servidores e trabalhadores desde o início dos trabalhos semipresenciais. Eram 27 identificados na Câmara dos Deputados e oito no Senado.

No fim do mês, caravanas de prefeitos e vereadores de todo o país visitam as dependências do Congresso provocando aglomeração nas Casas. Questionada sobre o número de servidores infectados ou afastados pela contaminação do novo coronavírus, a assessoria da Câmara não respondeu. Já a assessoria do Senado disse não ser “praxe a divulgação de balanço de casos de covid-19 entre os seus servidores, colaboradores e parlamentares.”