Dracena registra recorde regional de 7 mortes causadas pela Covid-19 e total de óbitos na pandemia dispara para 85

A Vigilância Epidemiológica Municipal registrou nesta quinta-feira (4) as confirmações de mais sete mortes causadas pela Covid-19 em Dracena. Este é o recorde de registros de mortes em um único dia, em apenas uma cidade, desde o início da pandemia, entre todos os 56 municípios que integram a região de Presidente Prudente.

As vítimas fatais foram dois homens, de 71 e 86 anos, e cinco mulheres, sendo duas de 74 e as demais de 61, 78 e 83 anos.

Com isso, o total de óbitos na cidade decorrentes do novo coronavírus saltou para 85.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico oficial atualizado na noite de quinta-feira (4), Dracena registrou nas últimas 24 horas registrou 42 novos casos de Covid-19. Com isso, o total de confirmados subiu para 3.402, com 745 pacientes em isolamento domiciliar e outras 29 pessoas em tratamento hospitalar.

Outros 49 casos suspeitos ainda aguardam os resultados dos exames.

Entre os pacientes vitimados pelo novo coronavírus em Dracena, estão o atual prefeito, André Kozan Lemos (PATRIOTA), e o antecessor dele no cargo, Juliano Brito Bertolini (PODE), ambos hospitalizados para o tratamento da doença.

Em entrevista no dia 17 de fevereiro, o prefeito André Kozan Lemos afirmou que a cidade de Dracena entrou em colapso em decorrência do agravamento da pandemia da Covid-19.

Um decreto municipal foi elaborado com novas restrições impostas para tentar controlar a situação da pandemia no município, inclusive com a adoção de toque de recolher e lockdown aos fins de semana.