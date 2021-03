FLÓRIDA: Paço Municipal volta a abrir após caso positivo de Covid-19 em servidora

Após confirmar um caso positivo para Covid-19 em uma servidora, o Paço Municipal “Kenichi Umehara” voltou a abrir para o atendimento ao público, nesta sexta-feira, dia 5 de março. Inicialmente a previsão era para abertura na próxima segunda-feira, dia 8 de março.

De acordo com a secretária municipal de Administração, Nádia Regime Mendes Leocadio, o local passou por higienização e sanitização completa na última quinta-feira, dia 4.

Ainda conforme a secretária, foi liberado a volta de funcionário público só aquele que não apresentou nenhum sintoma durante o período. Servidor público que teve algum sintoma do coronavírus foi afastado das atividades e passará por exames.

Vale ressaltar que o Paço Municipal foi reaberto após autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Pelo Decreto Municipal 2021/2021 o atendimento ao público na Prefeitura Municipal acontece somente no período da manhã das 8h às 11h, de segunda à sexta-feira, limitado a uma pessoa por atendimento, somente em casos de extrema necessidade, sendo os demais casos, realizados por meio remoto. O expediente durante o período das 13h às 16h30 será realizado por meio de trabalho interno.

Os atendimentos das Secretarias Municipais não sofreram alterações, da mesma forma que as equipes do Setor de Obras continuarão trabalhando no horário integral.

VACINÔMETRO

Conforme o Programa de Imunização do Governo do Estado, em Flórida Paulista 844 doses (6,96% da população) já foram aplicadas, sendo 632 pessoas receberam a primeira dose e outras 212 pessoas receberam a segunda dose.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na quarta-feira, dia 3 de março, Flórida Paulista possui 317 casos positivos de coronavírus, sendo que 305 estão recuperados, 37 aguardam resultados, uma pessoa internada e quatro óbitos.