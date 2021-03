JUNQUEIRÓPOLIS: Deputado Bragato organiza reunião para debater instalação do Centro Dia do Idoso

O deputado Mauro Bragato organizou uma reunião, no final do mês de fevereiro, em São Paulo, entre a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Clélia Parnes, e o prefeito de Junqueirópolis, Osmar Pinatto, para debater a implantação de um Centro Dia do Idoso no município, com o objetivo de atender a população na faixa etária que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social.

O programa tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos idosos. Trata-se de um espaço de acolhimento, proteção e convivência para idosos com 60 anos ou mais cuja condição requer o auxílio de pessoas ou de equipamentos especiais para a realização de atividades da vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada.