Motociclista morre em grave acidente

Um motociclista de 29 anos morreu após acidente registrado na noite desta sexta-feira (05) próximo ao portal de acesso à Parapuã.

De acordo com as primeiras informações, o condutor seguia da SP-294 sentido ao centro da cidade. Até o momento não há informações do que teria causado o acidente, já que pelo local a vítima foi encontrada caída ao solo e sua moto parcialmente destruída.





A vítima foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz até a Santa Casa de Parapuã, porém o homem já deu entrada sem vida.

Segundo a Polícia Militar, o condutor é morador da cidade de Martinópolis.

O corpo foi encaminhado até o IML (Instituto Médico Legal) da cidade de Tupã.

As causas serão investigadas.