Desconfiado de traição, homem coloca fogo no carro de namorada

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada deste sábado (6), na zona Norte de Marília, o ajudante de eletricista Wilson Ferreira Cabral Junior, de 30 anos, acusado de violência doméstica, lesão corporal, dano qualificado e injúria.

Ele teria agredido sua namorada, uma atendente de 51 anos, xingado ela de ‘vagabunda’, quebrado seu celular e ainda ateado fogo no carro da mulher, um Fiat Uno ano 1995.

As chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros, mas o veículo ficou totalmente destruído.

Os militares foram acionados até a avenida Antônio Lourenço, no Conjunto Habitacional Alcides Matiuzzi, por volta das 2h50, com chamado para uma ocorrência de agressão.

No local os policiais se depararam com a vítima ao lado do carro, que estava pegando fogo, em frente da casa do autor dos crimes.

A mulher disse que eles tinham terminado o relacionamento há três dias, mas ela havia retornado até a residência do namorado, onde estava dormindo.

O acusado, em determinado momento, teria ido até um bar. A vítima disse que resolveu sair para comprar refrigerante e ao retornar se deparou com Wilson chegando em casa.

Foi aí que ele teria a chamado de ‘vagabunda’, quebrado o celular dela e iniciado as agressões físicas, com socos e chutes, além de puxões de cabelo. A vítima teria apresentado lesões na testa, braços, pernas e costas.

Após golpear a mulher, o acusado teria colocado fogo no banco traseiro do veículo com um isqueiro, que não foi localizado.

Wilson recebeu voz de prisão, ratificada pelo delegado plantonista na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília. Ele alegou que estava “sendo passado para trás” pela mulher e assumiu os danos ao celular e automóvel, mas negou ter batido nela.

O local da confusão foi periciado e o acusado passaria por audiência de custódia. Em seguida, ele poderia ser encaminhado para uma unidade prisional ou ser autorizado a responder em liberdade.