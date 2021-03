Adamantina recebe cinco novos respiradores do Ministério da Saúde

A Santa Casa de Adamantina recebeu na noite de ontem (07), mais cinco novos respiradores destinados ao tratamento de pacientes com COVID-19. A destinação foi feita pelo Ministério da Saúde ao hospital, por intermédio do deputado federal, Enrico Misasi e do deputado estadual, Reinaldo Alguz.

Esses equipamentos vêm reforçar as ações de combate a pandemia que vêm sendo tomadas pelo município em parceria com a Santa Casa local. A entidade realizou ainda a ampliação de 10 leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva. Também recebeu investimentos para instalação e aquisição de transformador e gerador de energia para funcionamento dos 10 leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva.

Neste momento, em fase de finalização está a reforma do Centro de Diagnóstico por Imagem no valor de R$ 1.600.000,00, sendo R$652 mil referente a reforma e o demais recursos para compra dos equipamentos. Também foi adquirido um tomógrafo no valor de R$ 878.400,00.

“Estamos trabalhando para transformar Adamantina em um polo regional de saúde. Hoje (08), realizamos uma reunião que objetivou integrar os municípios da nossa microrregião”, afirma o prefeito Márcio Cardim.