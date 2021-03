FLÓRIDA: Nádia Leocadio é a nova secretária municipal de Administração

O prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior nomeou como nova secretária municipal de Administração, a advogada Nádia Regina Mendes Leocadio. O convite foi realizado no final do mês de janeiro e ela iniciou os serviços no mês de fevereiro.

Nádia Leocadio tem 31 anos, é formada em direito desde 2012 pelo Centro Universitário “Antônio Eufrásio de Toledo” de Presidente Prudente.

Na gestão do ex-prefeito Dr. Max, a floridense também assumiu a mesma função entre o período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014.

A nova secretária agradeceu o convite do prefeito Fróio e do vice-prefeito Nei Gazola, e se colocou à disposição para contribuir com administração municipal.