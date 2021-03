Lucélia abre Central Covid com funcionamento todos os dias

A Prefeitura de Lucélia instalou a Central Covid-19, que passa a ser a porta de entrada de moradores da cidade, com sintomas para a doença.

A medida visa centralizar o atendimento a esses casos em apenas um espaço de saúde, para evitar que moradores sintomáticos ou positivos para a doença se desloquem para outras unidades de saúde, o que pode ampliar os contatos e os riscos de transmissão e contribuir para o aumento de casos.

Segundo divulgou a Prefeitura de Lucélia em um vídeo, neste sábado (6) – com a participação da prefeita Tati Guilhermino, da secretária municipal de saúde Márcia Vudovix e do médico Guilherme Dias Bonadirman –, a Central Covid passa a funcionar a partir desta segunda-feira (8) na Avenida Brasil, 460, antigo PSF Gumercindo de Britto, na Vila Rennó. Local ficará aberto todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 16h, para atendimentos a pessoas com sintomas da Covid-19. O telefone do local é (18) 99602-9159.

A decisão pela instalação da Central Covid foi tomada pela atual administração no início do mandato, anunciada no final de janeiro. Desde então foram buscados os meios físicos, materiais, humanos e financeiros para a operacionalização desse serviço. Neste sábado, a equipe passou por treinamento, para ajustes de todo o fluxograma, protocolo de atendimento aos moradores, cuidados ligados à proteção individual e higienização do espaço de trabalho.

QUEM DEVE PROCURAR A CENTRAL COVID

A Central Covid vai atender moradores da cidade com sintomas da Covid-19. Cada caso será avaliado pela equipe formada por médico, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, e terá os encaminhamentos conforme a situação de cada paciente, podendo ser direcionado ao tratamento domiciliar, onde o mesmo deverá manter-se isolado, em quarentena, ou encaminhando para a Santa Casa local, para um suporte avançado, em casos onde necessite de oxigênio e recursos complementares. Havendo necessidade de transferência para uma UTI com isolamento Covid, será acionada a central de vagas.

O médico Guilherme Dias Bonadirman, com ampla experiência no atendimento a casos de Covid-19, acumulada desde o início da pandemia, passa a compor a equipe.

Além dos atendimentos, a Central Covid também vai ser tornar um ponto de referência para informações e orientações à população.

QUANDO PROCURAR DIRETAMENTE A SANTA CASA

Segundo orientações divulgadas no vídeo, na fanpage da Prefeitura, pacientes que estejam sob isolamento familiar, que apresentem piora do quadro, e necessidade por exemplo de suporte de oxigênio, deve se dirigir diretamente à Santa Casa local. Moradores que eventualmente não tenha buscado nenhum serviço de saúde, e que tiver sintomas da Covid-19, acrescido da falta de ar (dificuldade para respirar), também deve ir diretamente à Santa Casa.