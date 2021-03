Ciop faz pedido para aquisição de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19

Da região fazem parte do consórcio e podem ser beneficiadas as cidades de Flórida Paulista e Flora Rica

O Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop) protocolou nesta terça-feira (9) o pedido de aquisição de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 junto à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Butantan e Farmacêutica União Química.

As vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Sputnik V serão destinadas à atender as demandas dos 21 municípios consorciados. São eles: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Caiabu, Euclides da Cunha Paulista, Flora Rica, Florida Paulista, Iepê, Indiana, João Ramalho, Martinópolis, Narandiba, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Rancharia, Regente Feijó, Rosana, Santo Anastácio, Santo Expedito, Taciba e Teodoro Sampaio, com aproximadamente 517 mil habitantes.

O presidente do Ciop e prefeito de Iepê, Murilo Nobrega Campos, informou que o consórcio está consolidado e os prefeitos que o integram estão prontos para adquirirem as vacinas para imunizar a população.

“Antecipar tudo isso é antecipar a retomada econômica”, afirmou o presidente do consórcio.

Segundo o diretor-executivo do Ciop, Carlos Vreche a distribuição das vacinas será organizada apenas após a autorização dos laboratórios. “Se algum dos laboratórios nos der o aval, nós temos um corpo técnico com capacidade de distribuição e logística”, afirmou Vreche.

“Sabendo que o mundo todo está atrás das doses de vacina e os municípios consorciados ao Ciop também estão correndo atrás, a intenção da aquisição para o caso ser viabilizado, é disponibilizar o imunizante para toda a população da região”, afirmou o 1º vice-presidente do consórcio e também prefeito de Álvares Machado, Roger Fernandes Guasques.

Já o presidente do Conselho Fiscal do consórcio e prefeito de Narandiba, Itamar dos Santos Silva, afirmou que “a importância desse requerimento junto a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan e a Farmacêutica União Química é antecipar e acelerar a imunização da população dos municípios consorciados”.

“O Ciop reconhece a importância do federalismo brasileiro e expressa total apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Programa Nacional de Imunização (PNI) no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no país, mas pelo PNI só iremos terminar essa campanha em meados de 2025”, informou o consórcio em nota.

Em conversa com o site e jornal Folha Regional, o prefeito de Flórida Paulista, ressaltou que através do Ciop garante uma quantidade maior e desta forma a formalização direta com os laboratórios pode ser facilitada para garantir as doses das vacinas.