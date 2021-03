FLÓRIDA: 150 novos casos positivos de Covid-19 são registrados

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há 30 casos ativos da doença



Mais um boletim informativo com os números da Covid-19 foi divulgado no final da tarde desta terça-feira (9) pela Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista.

Com relação ao último boletim que havia sido divulgado no dia 3, subiu de 317 para 467 o número de casos positivos da doença no município, portanto houve um aumento de 150 casos em poucos dias, mostrando a grave situação que se encontra o Município.

Também houve um aumento significativo no número de notificações que antes eram 1.381 e até nesta terça-feira estava em 2.959.



Segundo os dados, 30 pacientes ainda estão em tratamento e 437 estão recuperados da Covid-19. Outras 32 pessoas aguardam resultados de exames.

Atualmente quatro moradores de Flórida Paulista estão internados em hospitais que são referência na região e dois deles permanecem sob os cuidados médicos na Santa Casa local.

Os dados revelam ainda que o município registra quatro óbitos por Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para que os floridenses utilizem máscara e álcool em gel, mantenham o distanciamento e só saiam de casa se extremamente necessário.



PESSOAS EM TRATAMENTO NÃO PODEM SAIR DE CASA

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o secretário municipal de saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho frisou que os pacientes que estão em tratamento ou isolamento devem permanecer em casa e não podem em hipótese alguma sair às ruas.

Vale destacar que caso o paciente em tratamento seja flagrado em circulação, o mesmo pode responder por crime contra a saúde pública, previsto em lei.