Mulher é presa com drogas amarradas no corpo

Uma mulher foi presa após a Polícia Militar Rodoviária constatar que ela transportava drogas amarradas no corpo. O flagrante ocorreu na noite de ontem, em frente à base operacional de Presidente Venceslau, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270).

As fiscalizações na região ocorrem diariamente, a inúmeros veículos que passam por pontos considerados estratégicos pela corporação. Foi na abordagem a um ônibus de linha interestadual que os policiais da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário realizaram o flagrante.





De acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, a mulher de 23 anos se identificou e, durante a vistoria em seus pertences, os policiais observaram um volume considerado “anormal” na parte das costas. Embaixo da roupa, a acusada transportava 2,049 kg de haxixe. Com ela também foram apreendidas 24 gramas de maconha.

Conforme a Polícia Rodoviária, a investigada seguia do Estado do Mato Grosso do Sul com destino a São Paulo, onde reside.

Devido ao flagrante, ela recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzida ao plantão da Polícia Judiciária onde permaneceu detida.