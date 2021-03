Flórida Paulista não registra nenhum caso de dengue em 2021, diz Saúde

Tendo em vista a atenção e toda a preocupação dos órgãos de saúde e da população voltados à pandemia da Covid-19, a reportagem do jornal e site Folha Regional solicitou à Secretaria de Saúde de Flórida Paulista um levantamento dos casos de dengue nos dois primeiros meses de 2021.



De acordo com a pasta, o município ainda não registrou nenhum caso de paciente notificado com dengue até esta semana.



Como fator principal, foi apontado pela secretaria o engajamento e a dedicação da Vigilância Epidemiológica através dos agentes de controle de vetores, agentes comunitários de saúde, profissionais das unidades de saúde do município e principalmente da população que tem feito a sua parte não deixando água acumulada.



Os números apontam que no ano de 2020, foram registrados 195 casos de dengue e nenhum óbito pela doença estando todos os pacientes recuperados.



“Apesar de não registrar nenhum caso, é importante que a população continue fazendo sua parte, principalmente com o período chuvoso. Juntos, estaremos evitando uma epidemia de dengue que também pode colocar a saúde local em colapso, lotando os leitos da Santa Casa e as unidades de saúde. É hora de união no combate à Covid e às demais doenças”, destacou o secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho.