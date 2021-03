Homem morre após ser prensado por máquina agrícola

O acidente aconteceu em um sítio Estrada Vicinal Francisco Antônio Ávila, por volta das 7h50. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada morta pela Polícia Militar e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma equipe de perícia do Instituto de Criminalística também esteve na fazenda. Ao lado do corpo, foram encontrados um frasco de lubrificante spray e uma marreta pequena.

Os equipamentos, segundo a Polícia Civil, reforçaram a hipótese do homem ter se acidentado ao tentar consertar a máquina, que não estava com as travas de segurança acionadas.