Indivíduo é preso e menores apreendidos acusados de agressão e morte de homem

Iniciadas as investigações pela Polícia Civil de Paraguaçu Paulista, verificou-se que antes de ser morto J.B.D.S foi agredido por 4 pessoas, conforme foi evidenciado em imagens de câmera de segurança. Em continuidade aos trabalhos, os envolvidos foram identificados, sendo eles 3 menores e 1 maior de idade. Diante dos fatos, instaurou-se procedimento para apuração de Ato Infracional em relação aos menores, bem como representou-se pela Prisão Temporária de G.P.M, vulgo “farofa”, bem como pela internação provisória dos menores envolvidos, deferidos judicialmente.

No cumprimento das diligências, realizou-se a oitiva dos suspeitos e apurou-se a autoria dos fatos, um deles confessou e os demais corroboraram. Procedeu-se ao indiciamento formal de G.P.M., consoante art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal. Os procedimentos encontram-se na fase de relatório final.

O maior foi preso e os adolescentes custodiados na Fundação Casa de Marilia