Instituto negocia com governo a compra de 100 milhões de vacinas contra a Covid

O Instituto Vital Brazil, com sede no Rio de Janeiro, informou que aguarda o Ministério da Saúde assinar o contrato que permitirá o fornecimento ao Brasil de 100 milhões de doses nos próximos 12 meses.

O contrato também viabiliza a transformação do laboratório em uma fábrica de vacinas e que garantirá o fornecimento ao Brasil do imunizante “ZYCOV-D”, que resiste em temperatura ambiente e pode ser atualizada contra novas cepas. As informações são do jornal O Globo.

O laboratório firmou parceria com a multinacional indiana Zydus Cadila, uma das maiores farmacêuticas do mundo, para trazer ao Brasil a ZYCOV-D, vacina de DNA que resiste em temperatura ambiente, sem necessidade de refrigeradores para o transporte e o armazenamento.

De acordo com o instituto, será uma planta moderna, com capacidade de produção de aproximadamente de 500 milhões de doses anuais.

De acordo com a reportagem do jornal O Globo, desde a assinatura do acordo com a Zydus Cadila, o Vital Brazil negocia com o ministro Eduardo Pazuello a compra da vacina de DNA. O contrato diz que as primeiras cinco milhões de doses seriam entregues já em abril.

Fonte: O Globo