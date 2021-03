Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de entorpecentes

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Assis, no mês de outubro de 2020, após uma apreensão de R$ 20.102,00 em espécie, iniciou investigação para apurar o tráfico de drogas perpetrado pela investigada presa na ocasião por associação para o tráfico. As investigações foram intensificadas, sendo identificadas 25 (vinte e cinco) pessoas ligadas ao tráfico de drogas no município, foi apurado que o chefe dessa verdadeira organização criminosa, eis que todos têm funções previamente definidas, está preso na Penitenciária de Presidente Bernardes, local onde por telefone, fomenta e comanda o tráfico de drogas em Assis, recebendo auxilio de sua amásia e demais membros identificados.

Apurou-se que dos 25 identificados, quatro são adolescentes recrutados para o tráfico de drogas.





Durante as investigações foram realizadas diversas diligências policiais, cumprimento de mandados de busca e apreensões judiciais, resultando na prisão em flagrante delito de 09 (nove) investigados, apreendidos aproximadamente R$ 38.000,00 em dinheiro, 18 kg de cocaína, 150 gr de maconha e 26 gr de crack, além de um veículo.

Diante do forte conjunto probatório foram representados e expedidos 10 Mandados de Prisão Temporária, 04 Mandados de Busca e Apreensão de adolescente, 13 Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e 10 Mandados de Sequestro de bens, referente a veículos adquiridos, conforme apurado nas investigações, com os proventos do crime.

A operação contou com o apoio de 70 policias civis da área do Deinter 8, em 20 viaturas.





Até o momento foram cumpridos 13 Mandados de Busca e apreensão, 09 Mandados de Prisão Temporária, 02 adolescentes apreendidos por Mandado de Internação, 04 Bens Sequestrados, dos quais 02 veículos e 02 motos.

Os presos serão encaminhados para as unidades prisionais da região, os adolescentes à Fundação Casa onde permanecerão à disposição da Justiça.