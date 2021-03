FLÓRIDA: Surto de Covid atinge quase 100 detentos e três funcionários da Penitenciária

Fato gera preocupação dos órgãos de saúde do Município



Segundo informações obtidas de forma extraoficial pela reportagem do jornal e site Folha Regional, 91 detentos e três funcionários da Penitenciária de Flórida Paulista foram diagnosticados com Covid-19.

Apesar de solicitada sobre os fatos, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) não respondeu aos questionamentos e solicitações de dados para elaboração de matéria jornalística encaminhadas cerca de 24 horas antes desta publicação, o que ocorreu na manhã de quarta-feira (10).

Fontes seguras ligadas ao corpo profissional da penitenciária dão conta de que um surto da doença atingiu a unidade prisional no mês passado e que alguns dos reeducandos ainda estariam contaminados.

Uma testagem em massa teria sido realizada em 1.503 presos e 122 servidores constatando-se então a infecção e alastramento da doença em quem está dentro e fora das grades daquele presídio.



Tal situação alavancou o número de infectados pela doença no município, já que com os resultados emitidos e mesmo estando sob custódia do Estado, os presos contam como população de Flórida Paulista.

Procurado pela reportagem do jornal e site Folha Regional, o secretário municipal de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, destacou que um fator importante fator a ser observado e que gera o “alerta” aos órgãos competentes é a capacidade das unidades de atendimento de Flórida Paulista que não comportam atender um grande número de pacientes, caso haja a necessidade de internações, consultas e outros procedimentos deste gênero.

Nossa reportagem entrou em contato com o presidente do SIFUSPESP – Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo que deve se manifestar através de nota.

Até a publicação desta matéria a SAP não havia se posicionado sobre o assunto.