Polícia Civil apreende adolescente de 13 anos acusado de participar em assalto a posto de combustíveis

O delegado Wanderley Campione relatou que o menor foi apreendido mediante internação provisória expedida pela Justiça.

Também foi expedido pela Justiça um mandado de internação provisória contra um segundo adolescente, de 15 anos, que também é suspeito de participar do crime. Ele ainda não foi encontrado para a apreensão.

A Polícia Civil ainda apura a participação de outros dois indivíduos no crime, conforme o delegado.

A arma de fogo do tipo espingarda, usada na prática do crime, ainda não foi localizada.

O assalto foi registrado no último sábado (6), em um posto de combustíveis que fica no Centro.

Segundo a polícia, por volta das 21h45, os autores entraram no local, na Avenida José Bonifácio, com “máscaras comumente usadas em razão da pandemia” e blusa tipo moletom cobrindo a cabeça. Um deles estava armado com uma espingarda.