Sesi-SP oferece ferramenta inédita no combate à Covid-19

Plataforma de teleatendimento e telemedicina já está disponível para contratação

O Sesi-SP apresenta, para a indústria de todo o estado de São Paulo, uma plataforma completa para combater a pandemia do novo coronavírus. O serviço, uma iniciativa inédita que já pode ser contratada pelas empresas, tem capacidade para realizar até 2.000 consultas por dia, dá acesso 24 horas à plataforma e apresenta taxa de resolução de mais de 95% dos casos – apenas 3% dos pacientes foram encaminhados a especialistas e 1% dos atendimentos resultou em internações hospitalares.

A plataforma de telemedicina e teleatendimento do Sesi-SP vai monitorar indicadores de saúde, avaliar a necessidade de uma consulta médica e encaminhar casos suspeitos para exames laboratoriais, quando a equipe julgar necessário. Além da ferramenta digital, compatível com smartphones, tablets e computadores, o Sesi-SP também oferece três tipos de exames laboratoriais: o teste RT-PCR e as testagens rápidas para sorologia e antígeno do novo coronavírus. Todos os testes são cobrados conforme a utilização e podem ser realizados em domicílio ou na própria empresa contratante.

Os colaboradores passarão por questionamentos diários sobre seu estado de saúde, e de acordo com os sintomas constatados e as respostas dadas às perguntas, poderão ser encaminhados para o atendimento médico – que conta com uma triagem realizada de forma humanizada e ágil, cuja espera média é de apenas cinco minutos. A partir daí, são examinados por um médico, de forma virtual e segura, seguindo o Protocolo de Manchester, que prioriza o atendimento de acordo com a gravidade dos sintomas.

Após um ano em que a Covid-19 respondeu por 10% dos acidentes de trabalho e o principal motivo de afastamento profissional no terceiro trimestre de 2020, acompanhar os sintomas para reduzir o contágio

– principalmente no momento em que os casos voltaram a crescer no país – tornou-se sinônimo de rentabilidade e ganhos econômicos para as empresas.

Por meio da telemedicina e telemonitoramento, os riscos de infecção pelo novo coronavírus caem, diminuindo também a sinistralidade dos planos de saúde e as taxas de afastamento nas empresas, além de aumentar a produtividade dos colaboradores – que se sentem mais seguros no ambiente de trabalho, contribuindo para a retomada econômica da indústria sem deixar de lado a proteção do vírus.